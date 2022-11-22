"Не треба бачити те, чого немає": Орбан прокоментував витівку зі скандальним зображенням на шарфі

Напередодні у Мережі з'явилася світлина політика, який одягнув шарф з картою "Великої Угорщини".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував скандальне фото, де прийшов на футбольний матч у шарфі з мапою "Великої Угорщини".

Про це Віктор Орбан написав на своїй сторінці у Facebook.

"Футбол – це не політика. Не треба бачити те, чого немає. Кожен угорець, який грає за інші збірні, є членом однієї команди", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини", до складу якої увійшли території України та Румунії.

Посла Угорщини викликали до МЗС України через витівку Орбана. "До відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Підтримка Угорщиною Росії

Навіть після повномасштабного вторгнення Путіна до України Угорщина підтримує хороші дипломатичні відносини з Росією.

Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана називають другом російського диктатора Путіна.

У п’ятницю, 14 жовтня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, назвавши їх “невдалими”.

Орбан також закликав скасувати санкції проти Росії, заявивши, що нібито антиросійські санкції заважають економічному розвитку Європейського Союзу.

21 листопада очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вилетів до Сочі, аби взяти участь формі "Атомекспо", який організувала російська енергетична компанія "Росатом".

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