"Не треба це робити": Лукашенко пригрозив "суперникам" Третьою світовою

Лукашенко, подібно до Путіна, вдався до погроз.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив "супротивникам" у разі нападу на його країну.

Про це пише Belta.

Лукашенко заявив, що "напад на Білорусь – це Третя світова".

"Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто ще не розуміє. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це Третя світова війна", – наголосив білоруський диктатор.

Тим часом білоруський опозиціонер заявив, що розпорядження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка збивати в повітряному просторі Білорусі безпілотники, чиїми б вони не були, може викликати різку реакцію його російського колеги Володимира Путіна.

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