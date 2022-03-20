“Не треба заганяти ядерну державу в кут": у МЗС Китаю назвали санкції проти Росії “обурливими”

“Не треба заганяти ядерну державу в кут": у МЗС Китаю назвали санкції проти Росії “обурливими”

Китайський дипломат заявив, що антиросійські обмеження зашкодять світовій економіці, а НАТО не повинно розширюватися на схід.

Заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають “усе більш обурливими”. Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу “в глухий кут”.

Як повідомляє Reuters, таку заяву китайський дипломат зробив на безпековому форумі в Пекіні.

“Санкції не можуть вирішити проблему. Санкції лише зашкодять звичайним людям, вплинуть на економічну та фінансову систему та погіршать стан світової економіки”, – сказав Ле Юйчен.

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Також він додав, що громадяни Росії (тобто російські олігархи, які потрапили під санкції Заходу - ТСН) були позбавлені їхніх іноземних активів "без причини".

На думку Ле Юйчена, розширення НАТО на схід не повинно відбуватися, оскільки це заганяє державу з ядерним потенціалом “у глухий кут”.

Зауваження китайського дипломата прозвучали через день після того, як президент США Джо Байден майже дві години розмовляв із китайським колегою Сі Цзіньпіном. На тлі занепокоєння, що Пекін може допомогти Росії, у тому числі зброєю, глава Білого дому висловив свою думку щодо російського вторгнення в Україну та пояснив наслідки (особливо економічні), якщо Китай надаватиме підтримку Росії.

Раніше Китай не засудив вторгнення Росії до України, відмовляючись використовувати цей термін, але висловив глибоку стурбованість війною, закликаючи до дипломатичного рішення. Водночас Пекін оголосив, що підтримує суверенітет та цілісність всіх держав, зокрема й України.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден та президент Китаю Сі Цзіньпін провели 18 березня двогодинну відеорозмову, під час якої, зокрема, обговорили розв'язану Росією війну в Україні. Лідер КНР у розмові критикував президента Сполучених Штатів за постачання зброї Україні та санкції проти РФ.

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