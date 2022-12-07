Не в інтересах держави: прем'єр Грузії відмовився від надання Україні військової допомоги

Гарібашвілі каже, що його партія "керується виключно інтересами своєї держави".

Грузія не надаватиме військову допомогу Україні, але допоможе гуманітарно.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі журналістам 7 грудня.

За словами Гарібашвілі, його партія "керується виключно інтересами своєї держави".

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"Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави... Щодо надання військової допомоги (Україні. - Ред), ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив прем'єр-міністр.

Він уточнив, що Грузія продовжить надавати гумдопомогу Україні, зокрема, біженцям.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - додав Гарібашвілі.

До слова, за даними служби статистики "Сакстат", Грузія від початку 2022 року збільшила товарообіг із Росією на 50%. Наразі РФ стала для Грузії найбільшим імпортером нафти. Збільшився також і імпорт вугілля та борошна.

Нагадаємо, у жовтні Грузія поовжила на шість місяців програму допомоги українським біженцям.

Тим часом грузинський телеканал "Мтаварі" у своєму розслідуванні стверджує, що міністерство оборони Грузії могло передати Росії інформацію про грузинів, які воюють на боці України. Своєю чергою Міноборони Грузії назвало цю інформацію "абсурдом і брехнею".

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