"Не в інтересах Парижа дискутувати": у Франції пояснили, чому не слід вести переговори з посадовцями РФ

За словами Сежурне, відновлення діалогу з Москвою, "можливе", але є умови.

Після дискусій і перемовин із російськими офіційними особами, РФ оприлюднює брехливі комюніке, тож не в інтересах Франції дискутувати з представниками офіційної Москви.

Про це сказав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у спільному інтерв’ю France24 та RFI.

Сежурне заявив, що відновлення діалогу з Москвою, "можливо, проте спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, передусім, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені".

"Поки що цього немає", – констатував голова французького МЗС.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон говорив з прем'єром Британії Ріші Сунаком щодо постачання боєприпасів Україні. Лідери погодилися з тим, що наразі важливо активізувати зусилля, спрямовані на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України.

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