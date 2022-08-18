"Не в наших інтересах": у Росії побідкались на західну зброю та заявили, що більше не хочуть воювати з НАТО

У Росії заявили, що вони більше не хочуть прямого зіткнення з НАТО та США.

Там вкотре побідкались на західне озброєння, яке партнери передають Україні.

Про це заявив заступник директора департаменту інформації та преси МЗС РФ Іван Нечаєв, пишуть російські пропагандисти.

Працівник російського МЗС побідкався на те, що США та Захід надають українцям тяжке озброєння. Через це у Росії нібито побоюються прямого зіткнення з НАТО та США.

Нечаєв також поскаржився на те, що нібито США, Велика Британія та Євросоюз говорять про можливість застосування ядерної зброї. У Росії ж заявляють, що вони б не хотіли воювати із ядерними державами.

"Пряме зіткнення зі США та НАТО не в наших інтересах. Російська військова доктрина допускає ядерне реагування виключно у відповідь на агресію із застосуванням зброї масового знищення або коли саме існування держава поставлена під загрозу", - заявив Нечаєв.

Нагадаємо, Піонтковський дав прогноз, як і коли закінчиться війна з Росією.

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