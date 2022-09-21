"Не в змозі одягнути й нагодувати": експерт оцінив реальну кількість людей, яких зможе мобілізувати Росія

Росія розраховує мобілізувати приблизно 170-200 тис. осіб, щоб відправити до України таке угруповання, яке може досягати тих чи інших цілей.

Якщо оцінювати реально, то Росія насправді зможе набрати 120-150 тис. осіб, а от мобілізувати озвучені міністром оборони Сергієм Шойгу 300 тис. не вийде.

Про це ексспікер Генштабу ЗСУ, учасник численних миротворчих операцій у різних країнах, військовий експерт Владислав Волошин розповів виданню "Обозреватель".

"Росії потрібно сьогодні ще щонайменше 100-120 тисяч для того, щоб хоча б подвоїти угруповання, яке є в Україні, а то й більше. А Кадиров, коли ще до указу Путіна говорив про самомобілізацію, згадував, що кожен регіон десь по тисячі відмобілізує та підготує. Він зазвичай обіцяє багато, але гаразд, нехай ще плюс приблизно 50 тисяч. Загалом вони розраховують мати десь 170-200 тисяч, щоб в Україну було відправлено таке угруповання, яке може досягати тих чи інших цілей. А вони незмінні. Ніхто не говорив про те, що цілі в Путіна та в Росії змінилися", – зауважив експерт.

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Він додав – попри заяви Путіна, що головна мета "спеціальної воєнної операції" – це "звільнення Донбасу", президент РФ чудово розуміє, що без зміни керівництва України жодного "звільнення" не буде.

"А це теоретично може бути досягнуто, лише якщо взяти під контроль Київ та усунути владу військовим шляхом", – сказав Волошин.

За його оцінками, максимальна кількість живої сили, яку РФ зможе зібрати в межах оголошеної мобілізації, складе 200 тис.

"Реально 120-150, межа – це 200. А більшу кількість, окрім того, Росія не в змозі навіть одягнути й нагодувати, судячи зі стану їхнього бюджету й економіки", – пояснив військовий експерт.

За його словами, враховуючи недобір під час весняного призову, а зараз готуються ще й до осіннього, російській армії потрібна ще більша кількість особового складу.

"Тому проводяться різноманітні заходи на рівні місцевої влади, на рівні військово-патріотичних клубів, щоб залучити до строкової служби в армії більше народу. Але навряд чи це вдасться", – вважає Волошин.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.

"Програма утилізації росіян": реакція української влади на часткову мобілізацію в Росії

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