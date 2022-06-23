Заходу не варто недооцінювати військову міць РФ в Україні - прем'єрка Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що російська армія ще має достатньо військових спроможностей для бойових дій в Україні.

Вона висловила думку, що Росія ще має багато військовослужбовців, яких може відправити воювати до України, оскільки Путін "не рахує кількість втрачених життів".

Про це вона розповіла в інтерв’ю АР.

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"Я чула розмови: мовляв, більше немає загрози (від Росії - ред.), оскільки вони себе виснажили. Ні, це не так. Вони не рахують кількість втраченої там артилерії. Тож не думаю, що нам слід недооцінювати той факт, що у довгостроковій перспективі вони зможуть підтримувати наступ", – вважає Каллас.

Також очільниця уряду Естонії закликала лідерів країн Заходу не повторити ту ж помилку, як і у випадку з окупацією Криму, Донбасу або Грузії – вести переговори з кривамим диктатором Путіним.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник пояснив, чому Росія почала війну проти України та чи розпадеться країна-окупантка.

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