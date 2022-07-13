"Не варто здригатися від кожної заяви": президент Литви про погрози Росії щодо Калінінграда

Влада Литви їх вислухала, але вважає, що сприймати їх буквально - не варто.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT.

На його думку, Росія ще не один раз буде "випльовувати порцію погроз".

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"Цими погрозами вони вже розділили весь Євросоюз і, мабуть, більшу частину світу. Так, завжди потрібно серйозно реагувати на те, що говорить така агресивна держава, але, з іншого боку, справді не варто здригатися від кожної їхньої заяви. Ми повинні продовжувати робити роботи, які мало пов'язані з Росією, вони насамперед спрямовані на нашу спільну діяльність із союзниками", - сказав Науседа.

Він додав, що боротьба проти Росії має бути колективною.

"Ми повинні в першу чергу звернути увагу наших союзників на те, в якому ризикованому регіоні ми живемо, і що НАТО і Євросоюз дуже адекватно реагують на загрози та роблять все, щоб у Росії не було ні найменшої спокуси випробувати свої сили та стійкість. Іншими словами, спробуйте щит колективного захисту", - сказав литовський президент.

Нагадаємо, що Литва не пропустила 34 вантажівки, які везли до Калінінграда алкоголь, деревину та інші підсанкційні товари. Фури зупинили литовські прикордонники їх не пропустили.

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