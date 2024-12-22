"Не вчать рідну мову та історію": активістка про загрозу асиміляції українських дітей у Польщі

У Польщі в школах досі немає важливих для українських дітей предметів про Україну. Через це українські школярі не вивчають історію України, мову та географію.

Про це сказала голова організації "Євромайдан-Варшава" та фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко, передає "Главком".

"У Польщі досі немає українського компоненту у школах. А в країні перебуває шалена кількість українських дітей, які не вчаться писати, читати українською мовою, не вчать історії, географії України", – каже громадська активістка.

За її словами, польське міністерство освіти не ввело ці предмети, пояснюючи це тим, що не має грошей.

"Вони говорять, що нібито вони над цим працюють і можливо буде якась рішення. Але ми вже втратили три роки. З п'ятого по восьмий клас дуже важливі для дитини. Хто вмів – забув. А хто пішов у перший клас, не навчився. І не всі батьки можуть чи мають ресурси. Якщо мама приїхала одна з трьома дітьми і ходить на роботу, бо не має жодних соціальних виплат для українців у Польщі, їй просто немає коли цим займатися", – наголосила голова організації "Євромайдан-Варшава".

Українські діти асимілюються, бо Польщі це вигідно

Панченко попереджає, що в українських дітей у Польщі можуть виникнути проблеми з ідентичністю.

"Треба робити проєкти, які будуть допомагати цим дітям залишитись українцями, розуміти, пам'ятати, що вони українці. Це теж має робити українська держава", – закликала вона.

"Якщо дивитися з економічної точки зору, то Польщі це вигідно. Бо за останній рік українці, які проживають на території Польщі, збільшили її ВВП на 1,5%. Це дуже багато. Діти, які пішли тут у школу і підуть тут в університети, швидше за все більшість з них тут і залишиться", – припускає громадська активістка.

Булінг у польських школах

Панченко розповіла, що є "шалені проблеми" в польських школах, коли українські діти стикаються з булінгом.

"Тому це може бути такою проблемою, яку ще не всі усвідомлюють", – вважає вона.

Як зберегти в дітей українську ідентичність

Наталія Панченко поділилася власним досвідом, як прививає дітям українську ідентичність. Її доньки народилися у Польщі. Старшій доньці 4 роки, молодшій – пів року.

"Ми вдома ніколи не говоримо з дітьми польською. Ніколи. Це було від перших днів народження. Ми завжди вчили, що вона – українка. Ми ніколи не говорили, що вона полька. Вчили, що твої бабусі, дідусі і ми з татом – українці, тому ти – українка", – наголошує Панченко.

Нагадаємо, що від 1 вересня 2024 року Польща зобов'язала всіх українських учнів на своїй території вчитись у польській школі. За словами нардепа Княжицького, ця вимога може загрожувати повною втратою цілого покоління українців.

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