Не вдасться проскочити на жовтий: в одній з країн Європи змінили правила проїзду на пішохідних переходах

Нові правила мають суттєво знизити кількість ДТП на зебрах / © pixabay.com

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В Іспанії офіційно заборонили одночасне ввімкнення миготливого жовтого світла для авто та зеленого для пішоходів. Відтепер водії повинні повністю зупинятися на червоний сигнал. Це має суттєво знизити кількість аварій на зебрах.

Про це повідомляє видання Ultima Hora.

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Ініціатором реформи виступив директор Генерального управління дорожнього руху Іспанії Пере Наварро. Нововведення покликане усунути небезпечну практику, коли автомобілісти намагалися проскочити перехрестя, покладаючись лише на власну обережність.

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Перевага для пішоходів

До набрання чинності Королівським указом 518/2026 світлофори часто працювали у конфліктному режимі. Автомобілям блимав жовтий сигнал, який дозволяв рух за умови надання переваги, тоді як люди вже йшли по зебрі на свій законний зелений.

Через це виникала плутанина та постійні ризики, особливо для дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Відповідальність за уникнення ДТП повністю перекладалася на плечі водія, який мав миттєво оцінити ситуацію.

Як працюватимуть світлофори

Зараз режим роботи світлофорів став максимально конкретним. Якщо пішоходам увімкнувся зелений, для всього транспорту має горіти виключно червоний сигнал, який вимагає повної зупинки.

Миготливий жовтий не зникає з доріг назавжди, але його використання суворо керується. Він може з'явитися лише після того, як червоний сигнал повністю зупинить потік машин, зокрема, будь-який збіг із зеленим світлом для пішоходів.

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Нововведення суттєво впливає на безпеку дорожнього руху в містах та в управлінні світлофорами.

Зазначається, що такі зміни повністю відповідають рекомендаціям міжнародних організацій з безпеки руху. Адже одночасний дозвіл на рух для різних учасників давно визнали головним джерелом аварійності в умовах щільного міського трафіку.

Нагадаємо, європейські закони зобов’язують учасників дорожнього руху в автомобілі використовувати паски безпеки. Однак дехто має право їздити в авто без паска безпеки. Кожна країна Європи має власні нюанси щодо винятків. Зазвичай їздити непристебнутими дозволено поліцейським і рятувальникам під час виконання завдань, а також інструкторам автошкіл під час навчальної їзди.

У багатьох державах ЄС не пристібатися можуть і таксисти з пасажирами в межах міста або люди зі зростом до 150 сантиметрів. Окреме право надається за медичними показаннями, але для цього водій чи пасажир повинен обов’язково мати офіційну довідку від лікаря.

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