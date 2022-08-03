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Не входить у плани Росії: міністр оборони Молдови впевнений, що Путін не нападатиме на його державу

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Не входить у плани Росії: міністр оборони Молдови впевнений, що Путін не нападатиме на його державу

Фото: pixabay.com

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий висловив впевненість, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру нападати на Молдову.

Такі висновки очільник оборонного відомства Молдови зробив, спираючись на інформацію, отриману з різних джерел. З яких саме - Анатолій Носатий не розкрив.

Про це міністр оборони Молдови заявив в інтерв'ю виданню Agora.

Він додав, що його країна "не входить у військові плани Росії". Та наголосив, що наразі для громадян Молдови немає жодної воєнної небезпеки з боку РФ. 

"Російські сили ведуть бойові дії на південному сході України, на відстані, яка забезпечує нашу стабільність. Незважаючи на те, що вибухи російських ракет іноді чути у південному регіоні країни, і це нас дуже турбує, зараз немає безпосередньої небезпеки можливої агресії чи воєнних дій на території Молдови", – сказав він. 

Варто зазначити, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Росія перекидає невеликі групи військових до Придністров'я. 

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