Не входить у плани Росії: міністр оборони Молдови впевнений, що Путін не нападатиме на його державу

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий висловив впевненість, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру нападати на Молдову.

Такі висновки очільник оборонного відомства Молдови зробив, спираючись на інформацію, отриману з різних джерел. З яких саме - Анатолій Носатий не розкрив.

Про це міністр оборони Молдови заявив в інтерв'ю виданню Agora.

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Він додав, що його країна "не входить у військові плани Росії". Та наголосив, що наразі для громадян Молдови немає жодної воєнної небезпеки з боку РФ.

"Російські сили ведуть бойові дії на південному сході України, на відстані, яка забезпечує нашу стабільність. Незважаючи на те, що вибухи російських ракет іноді чути у південному регіоні країни, і це нас дуже турбує, зараз немає безпосередньої небезпеки можливої агресії чи воєнних дій на території Молдови", – сказав він.

Варто зазначити, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Росія перекидає невеликі групи військових до Придністров'я.

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