Не вибухає, а розрізає ціль: як працює ракета Hellfire, якою вбили лідера "Аль-Каїди" (фото)

США завдали удару двома ракетами "Геллфайр" за допомогою безпілотника.
Для вбивства лідера угруповання "Аль-Каїда" Аймана аз-Завахірі в Кабулі були використані американські ракети Hellfire R9X.
Вони оснащені шістьма лезами, які розгортаються перед ударом, розрізають ціль, але не вибухають, повідомляє AFP.
Вперше ракета була використана в 2017 році. Вона важить 45 кг, її довжина - 1,6 м. Довжина леза - 1 м.
Відомо, що за допомогою безпілотного повітряного удару США завдали "точкового авіаудару" з використанням двох ракет Hellfire на зустрічі Захавірі з його ключовими радниками.
Нагадаємо, у Кабулі американський безпілотник знищив лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком. ТСН.ua писав, що відомо про ліквідованого терориста.
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