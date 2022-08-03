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Не вибухає, а розрізає ціль: як працює ракета Hellfire, якою вбили лідера "Аль-Каїди" (фото)

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Не вибухає, а розрізає ціль: як працює ракета Hellfire, якою вбили лідера "Аль-Каїди" (фото)

Фото: Associated Press

США завдали удару двома ракетами "Геллфайр" за допомогою безпілотника.

Для вбивства лідера угруповання "Аль-Каїда" Аймана аз-Завахірі в Кабулі були використані американські ракети Hellfire R9X.

Вони оснащені шістьма лезами, які розгортаються перед ударом, розрізають ціль, але не вибухають, повідомляє AFP

© AFP
Фото: AFP

Вперше ракета була використана в 2017 році. Вона важить 45 кг, її довжина - 1,6 м. Довжина леза - 1 м.

Відомо, що за допомогою безпілотного повітряного удару США завдали "точкового авіаудару" з використанням двох ракет Hellfire на зустрічі Захавірі з його ключовими радниками. 

Нагадаємо, у Кабулі американський безпілотник знищив лідера “Аль-Каїди” Аймана аз-Завахірі, коли він перебував на балконі будинку, який став його притулком. ТСН.ua писав, що відомо про ліквідованого терориста.

США знищили лідера "Аль-Каїди"

США знищили лідера "Аль-Каїди"

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