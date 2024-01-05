Не відмовлятися від масок: нові рекомендації ВООЗ через поширення коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейєсус рекомендує не відмовлятися від використання захисних масок та вакцинації від COVID-19 та грипу через зростання захворюваності в багатьох країнах.

Про це йдеться в його дописі на соціальній платформі X (раніше Twitter).

"Продовжуйте використовувати маски, провітрювати [приміщення], [дотримуватись соціальної] дистанції, щоб знизити ризик зараження. Також переконайтеся, що ви і ваші близькі вакциновані від COVID-19 і грипу", - написав Гебрейєсус.

За словами керівника ВООЗ, "протягом тижнів у багатьох країнах спостерігається зростання кількості випадків респіраторних захворювань, викликаних COVID-19 та іншими патогенами". У ВООЗ вважають, що ця тенденція утримається деякий час після новорічно-різдвяних свят.

“Обов'язково пройдіть тестування та за потреби зверніться за допомогою, оскільки лікування COVID-19 може запобігти важким захворюванням і смерті”, - звернувся Тедрос Аданом Гебрейєсус до тих, хто відчуває нездужання.

У ВООЗ закликають владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто входить до "зони ризику"

Також рекомендується продовжувати спостереження, секвенування та звітування з метою відстеження еволюцію вірусу COVID-19, та чітко інформувати населення про ситуацію.

Нагадаємо, у нового штаму коронавірусу з'явилися несподівані симптоми, окрім уже звичного нежитю й болю в горлі.

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