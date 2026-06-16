Не відпочинок, а "каторга": українка відверто розповіла, кому не треба їхати до Хорватії

Хорватія / © pixabay.com

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Хорватію називають «перлиною Адріатики» завдяки кришталево чистому морю, мальовничим пляжам та стародавній архітектурі. Втім, відпочинок у цій країні не підходить абсолютно всім туристам.

Про це розповіла інспектора готелів Ірина Ширко в своєму Tik-Tok.

Більшість готелів у Хорватії працюють у форматі HB — сніданки та вечері. Для тих, хто звик до системи «все включено», це може стати мінусом.

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За словами інспектора, насправді це плюс, адже туристи можуть відвідувати місцеві ресторани та скуштувати страви національної кухні.

Туристам, які люблять класичні піщані пляжі, Хорватія теж може не сподобатися. Тут переважно галькові або кам’янисті пляжі. Для комфортного заходу у море знадобиться спеціальне взуття.

Невеликі піщані лагуни існують, але пісок у них часто змішаний з галькою.

Хорватія — не найкращий вибір для тих, хто хоче тільки лежати на пляжі. Країна вимагає багато ходити та їздити. Тут є мальовничі острови, стародавні міста ЮНЕСКО та національні парки.

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Хорватія підходить активним туристам, які готові поєднувати пляжний відпочинок з подорожами та дегустацією місцевої кухні. Тим, хто шукає класичний all inclusive і піщані пляжі, краще розглянути інші напрямки.

Нагадаємо, плануючи відпочинок у Туреччині, варто враховувати важливі застереження. Паспорт має бути дійсним щонайменше 150 днів з моменту в’їзду, завжди майте при собі оригінал документа. Туристів закликають уникати неофіційних таксі, не наближатися до безпритульних собак, бути обережними з алкоголем через ризик отруєння метанолом, триматися подалі від масових мітингів та не відвідувати райони ближче 10 км від кордону з Сирією. Також, рекомендують оформити надійне страхове покриття.

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