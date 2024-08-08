Не відповідав: Ді Венс в особистих листуваннях заявляв, що йому телефонували Буданов і Олещук – WP

За інформацією WP, Венс грубо описував свою неприязнь до українського уряду.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявляв, що з ним намагалися зв’язатися глава української розвідки Кирило Буданов і глава Повітряних сил Микола Олещук.

Про це повідомляє газета Washington Post.

Також читайте Претендентка на посаду президента США Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти: хто це

У виданні стверджують, що блогер і прихильник різних "теорій змов" Чарльз Джонсон надав їхнім журналістам особисте листування з Венсом. Частина листування стосувалася України.

За словами Чарльза Джонсона, Венс грубо описав своє неприязне ставлення до українського уряду та відмову розглядати його прохання про допомогу США.

"Друже, я навіть не беру трубки від України", – нібито сказав він приблизно за три тижні після того, як Палата представників США заблокувала додаткову допомогу для допомоги Києву.

"Дві дуже високопоставлені особи звернулися до мене. Голова їхньої розвідки. Голова Військово-повітряних сил. Скаржитися з приводу F16", – сказав Венс.

Крім того, у розмові з Джонсоном він розмірковував про відповідальність за підрив газопроводів "Північний потік".

Нагадаємо, 15 липня на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що обрав Джей Ді Венса своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Джей Ді Венс - сенатор зі штату Огайо, безапеляційний противник допомоги Україні.

Детальніше про те, що напарник Трампа Джей Ді Венс говорив про війну в Україні, розповів кореспондент Голосу Америки Остап Яриш.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.