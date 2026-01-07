ТСН у соціальних мережах

Не відправлятимуть війська до України: лідери двох країн зробили заяви про участь у гарантії безпеки

Італія і Польща пояснили, що участь у гарантіях безпеки України буде добровільною та без військового контингенту.

Італія та Польща визначили роль у гарантіях безпеки для України після завершення війни / © Associated Press

Італія не відправлятиме свої війська на територію України, однак продовжуватиме підтримувати безпеку держави дипломатично та через координацію з іншими партнерами. Так само і Польща не направлятиме свої війська до України, проте відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та країн, які розгортатимуть сили на її території.

Про це заявили прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та голова польського уряду Дональд Туск, які взяли участь у зустрічі «Коаліції охочих» на рівні лідерів у Парижі.

За словами Мелоні, основна увага була приділена розробці гарантій безпеки, натхнених статтею 5 НАТО, які стануть частиною ширшого пакета домовленостей для забезпечення суверенітету та незалежності України.

Як йдеться у повідомленні на сайті уряду Італії, Мелоні наголосила, що участь країн коаліції у багатонаціональних силах буде добровільною, а всі рішення ухвалюватимуться з дотриманням конституційних процедур. Ключовим елементом залишатиметься українська армія, на базі якої працюватимуть інші безпекові механізми, а також моніторинг припинення вогню та зміцнення оборонного потенціалу України.

Тим часом голова польського уряду Дональд Туск повідомив, що Польща не направлятиме свої війська в Україну, але відіграватиме провідну роль у логістичному та організаційному забезпеченні України та країн, які розгортатимуть сили на її території.

«Польща буде лідируючою країною в логістично-організаційних питаннях. Кожне завдання має свого національного лідера, і серед чотирьох країн, які визначатимуть подальші дії після закінчення війни, Польща є однією з провідних», — зазначив прем’єр.

Нагадаємо, 6 січня відбулося засідання «Коаліції охочих» у Парижі. Там Україна, Франція та Велика Британія офіційно підписали декларацію про розгортання західних контингентів на українській території.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив розміщення німецьких військ у країні НАТО поблизу України та після року припинення вогню.

