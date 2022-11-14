Не вистачає росіян: Путін офіційно дозволив іноземцям служити у ЗС РФ

Виняток - іноземець, щодо якого ведуеться слідство, або винесено обвинувальний вирок або має незняту судимість.

Російський президент-диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям служити у Збройних силах РФ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, які публікують указ господаря Кремля.

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Відповідно до документа, проходження військової служби на заклик здійснюється "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які є громадянами Російської Федерації, у тому числі мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина біля іноземної держави".

Окрім того, як йдеться в указі, тепер іноземні громадяни можуть служити в армії за контрактом. Виняток - іноземець, щодо якого ведуеться слідство, або винесено обвинувальний вирок або має незняту судимість.

Мобілізація у РФ

У вересні Путін оголосив про часткову мобілізаці на території Росії. Пізніше кремлівський диктатор повідомив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків на війну проти України.

Близько 220 тисяч мобілізованих у Росії кинули на посилення Росгвардії. Як пояснює військовий експерт Дмитро Снєгирьов, це пов’язано зі страхом Путіна перед ймовірним переворотом через численні поразки в Україні.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни ISW вважають, РФ продовжуватиме приховану мобілізацію. Зазначається, що влада та бізнес у Росії готуються до другої хвилі мобілізації для війни в Україні.

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