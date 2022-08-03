"Не вистачає сил та засобів": експерт пояснив, чому Китай поки що не нападе на Тайвань

За оцінками фахівців, Китай на сьогодні не готовий до проведення масштабної операції по захопленню Тайваню. КНР не вистачає сил та засобів, а також ввона не готова до вторгнення з погляду міжнародних відносин.

Китай на сьогодні переживає "досить серйозний період".

Про це заявив керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Юрій Пойта у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Якщо ми подивимося на логіку і на ті засоби, які в них (Китаю – ред.) на цей момент є, то за оцінками американських спеціалістів, за оцінками тайванських спеціалістів, Китай поки що не готовий до проведення такої масштабної операції по захопленню острова. Він не готовий до цього технологічно, не готовий до цього військово. Йому не вистачає сил та засобів, і він не готовий в тому числі з точки зору міжнародних відносин. Тому що для Китаю потрібно було би схвалення міжнародним середовищем або хоча б така мовчазна згода стосовно такої операції", – пояснив експерт.

Водночас він повідомив, що згідно з планами КНР та відповідно до теперішніх оцінок експертів, країна може бути готова до вторгнення на Тайвань приблизно через п’ять років.

"Крім цього, КНР переживає наразі досить серйозний період. Восени цього року відбудеться 20-й з'їзд Комуністичної партії Китаю, під час якого очікується продовження дії керівництва Сі Цзіньпіна на наступні п’ять років і так далі. І тому наразі починати таку військову операцію, в якій він, скоріш за все, програє, для КНР, звичайно, невигідно", – розповів Пойта.

Нагадаємо, після візиту на Тайвань спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі острів готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання.

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