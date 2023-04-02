Не витримав горя втрати: в Брянській області РФ озброєний мобілізований взяв в заручники військових

Росіянин взяв у заручники трьох офіцерів та від трьох до п'яти мобілізованих у місцевому будинку культури.

У селі Павлівка Брянської області РФ мобілізований із автоматом взяв у заручники близько 10 військових. Напередодні він дізнався, що на війні в Україні загинули його племінники.

Про це повідомляє телеграм-канал "Baza".

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Зазначається, що 35-річний мобілізований із Самарської області дізнався про загибель своїх племінників на "СВО", після чого взяв у заручники трьох офіцерів та від трьох до п'яти мобілізованих у місцевому будинку культури. Він мав при собі автомат, також у нього були гранати, які він погрожував застосувати у разі потреби. Жодних вимог чоловік не висував.

"Поліція оточила будинок культури та знайшла переговорника — з мобілізованим спробував домовитись командир його військової частини. За годину йому це вдалося — мобілізований відпустив заручників і здався", - йдеться у дописі пабліка.

Нова хвиля мобілізації в Росії

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія збільшила кількість строковиків у весняній хвилі призову. Зокрема, залучать 147 000 призовників на строкову службу від 1 квітня до 15 липня. Втім, як вважают аналітики ISW, Путін навряд чи розгорне нових призовників для участі в бойових діях в Україні

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман впевнений, що військовому командуванню РФ не вдасться мобілізувати до армії ще 400 тисяч осіб. Та додав, що ЗС РФ незабаром зіштовхнуться з великими проблемами.

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