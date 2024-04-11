"Не витримують критики": сенатор-республіканець назвав "інноваційний" спосіб зупинити війну в Україні

Зупинити війну в Україні необхідно за столом переговорів. Тож заохочення Росії та України до досягнення мирної угоди представник Республіканської партії вважає "справді інноваційною ідеєю".

Про це у колонці для The Hill написав сенатор від штату Юта Майк Лі.

"Наша найбільша надія зупинити війну в Україні – за столом переговорів", – висловився Лі.

За його словами, в разі схвалення Конгресом 60 млрд доларів для України підтримка США проксі-війни лише за три роки значно зросте.

"Саме таку ціну Конгрес оцінює за четвертий законопроєкт про надзвичайні витрати в Україні. У разі його ухвалення підтримка Сполученими Штатами проксі-війни лише за три роки досягне майже 200 млрд доларів. Тим часом США навмисно ігнорують нагальні проблеми безпеки на нашому власному південному кордоні. І все ж політики правління вважають, що вони можуть ввести виборців в оману, змусивши їх подумати, що останній чек в Україну не порожній", – написав сенатор.

Він також розкритикував обидві пропозиції щодо допомоги Києву, як ліквідацію заморожених активів російського Центрального банку, так і безпроцентну позику для України від США.

"Пропозиція використовувати заморожені російські активи як швидку готівку є технічно складною та дипломатично ризикованою. Прихильники ідеї стверджують, що вона відкриває Україні 300 млрд доларів, але "дрібний шрифт" свідчить про інше", – зазначиє він.

Лі підрахував, що за неофіційними оцінками, під юрисдикцією США зберігаються лише 5-8 млрд доларів заморожених російських активів. Приблизно 290 млрд доларів, що залишилися, підпадають під юрисдикцію ЄС.

"Прихильники пропозиції кажуть, що це збільшує розподіл тягаря. Насправді Брюссель, Берлін і Париж залишаються категорично проти використання російських активів, що перебувають під контролем ЄС", – додав він.

Сенатор також стверджує, що безпроцентна позика з можливістю відмови не є "інноваційною", адже позики передбачають повне погашення, включаючи механізми, які гарантують, що сторона-позичальник дотримується плану.

"Президент Трамп нещодавно наголосив на цьому, сказавши: "Ми ніколи більше не повинні давати гроші... без жодних умов". Трамп правий. Позика на багато мільярдів доларів, з умовами чи без них, створює небезпечний прецедент. Це перетворило б США на позикодавця, який виплачує зарплату світовим бідам, а наші власні інтереси відсунуті на другий план", – додав він.

За його словами заохочувати Росію та Україну до досягнення мирної угоди, одночасно забезпечуючи безпеку американського кордону, є справді інноваційною ідеєю.

"Зупинити кровопролиття – за столом переговорів. Незаповнені чеки повинні закінчитися, і американське державне управління має початися", – написав Лі.

Нагадаємо, ТСН.ua вже повідомляв, що 9 квітня Конгрес США повернувся до роботи після двотижневих великодніх канікул. А це означає, що Україна може знову сподіватися на ухвалення пакету військової допомоги на 60 млрд доларів. Проте шансів на допомогу США залишається все менше.

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