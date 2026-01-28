Не всі країни ЄС підтримують Україну: Жорін заявив про шанси на вступ до Євросоюзу

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін

Перспективи України щодо вступу до Європейського Союзу та отримання стабільної міжнародної підтримки сумнівні, вважає заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Про це він написав у своєму блозі.

«На жаль, далеко не всі держави ЄС є нашими союзниками, і Росія дуже активно працює проти нас у цьому напрямку», — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що дедалі більше урядів виступає не лише проти допомоги Україні, а й проти потенційного членства нашої держави у союзі.

За словами Максима Жоріна, шанси України стати членом ЄС у найближчій перспективі не є високими, але це не є найбільшою проблемою.

«Політичне членство не гарантує нам практичних заходів безпеки або вчасного постачання зброї. Для України це скоріше політичний символ, ніж реальна гарантія», — пояснив підполковник.

Військовий додав, що з огляду на розвиток світових подій існування міжнародних організацій може поставитися під сумнів, і вони ризикують втратити сенс ще до того, як зможуть надати Україні реальну допомогу.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви польських політиків, що нібито «Україна з Бандерою ніколи не буде в ЄС».