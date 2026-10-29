«Не всі у Вашингтоні раді»: у Росії поскаржилася через візит Лаврова до США

Сергій Лавров / © Associated Press

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Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров відвідає американське місто Атланта 30–31 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що Лавров очолить делегацію РФ під час міжнародного заходу.

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За її словами, Москва планує скористатися зустріччю для просування власних зовнішньополітичних підходів, зокрема ідеї багатополярного світу.

«Просування російських ідей, спрямованих на зміцнення основ багатополярного світу на основі всієї сукупності принципів Статуту ООН, поваги до суверенітету країн, розвитку між ними рівноправного та взаємовигідного співробітництва», — так Захарова окреслила цілі російської делегації.

Вона також заявила, що учасники зустрічі мають провести ґрунтовне обговорення широкого спектра міжнародних проблем. Серед них — геополітичні виклики, конфлікти та протистояння, які, за твердженням представниці російського відомства, негативно впливають на світову економіку.

Захарова наголосила, що головною темою заходу стане глобальна економічна ситуація. Водночас, за її словами, учасники не оминуть увагою й геополітичні процеси, які впливають на міжнародну стабільність.

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Окремо речниця МЗС РФ висловила припущення, що у Вашингтоні не всі прихильно ставляться до запланованого приїзду російської делегації. Як аргумент вона згадала ситуацію з оформленням американських віз для російських дипломатів, які мають вирушити на зустріч.

«Складалося таке враження — особливо, звичайно, це стосується ситуації з видачею посольством США в Москві американських віз російським делегатам, які вирушають на зустріч міністрів закордонних справ „Групи двадцяти“, — що не всі у Вашингтоні раді запланованому візиту російської делегації», — додала Захарова.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій, який у Вашингтоні раніше називали одним із головних інструментів міжнародного впливу Кремля.

Ми раніше інформували, що США торгують територіями України, поки європейці слухають історичні лекції Путіна.

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