"Не всі злочинці доживуть до трибуналу": ГУР про вбивство командира підводного човна РФ

Серед російських окупантів зростає кількість військових злочинців. Утім, далеко не всі вони доживуть до військового трибуналу. Йдеться зокрема про вбивство військкома Станіслава Ржицького.

Про це заявив представник ГУР Міноборони та представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

"Для них найбезпечнішим виходом було б здавання до рук українського правосуддя, або будь-якої іншої цивілізованої держави - дочекатися трибуналу і отримати справедливу міру покарання", - розповідають у ГУР.

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За словами Андрія Юсова, можуть відбуватися різні ексцеси.

"У тому числі режим може прибирати витрачений матеріал, який володіє зайвою інформацією, може бути свідком непотрібних для верхівки путінського режиму дій, який виконував злочинні накази від перших осіб. Такий ризик для цих убивць є", - розповів він.

Нагадуємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік, який у минулому був командиром підводного човна, здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Першотравневий районний суд Краснодара у РФ заарештував підозрюваного у вбивстві колишнього командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького

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