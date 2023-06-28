Не вважає Україну суверенною державою, не визнав Путіна воєнним злочинцем: чи може Орбан змінити свою риторику

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що не вважає Україну суверенною державою. Угорщина все ще виконує накази з Кремля, проте є перспективи зміни ситуації на користь України.

Особливості антиукраїнських дій уряду Угорщини проаналізував Центр протидії дезінформації.

Від початку військової агресії проти України, угорський прем'єр не визнав диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем і стверджував, що Україна нібито не зможе виграти війну проти РФ, а єдиним рішенням у цій ситуації може бути перемир’я на умовах Москви.

За його словами, щойно США та ЄС вирішать більше не фінансувати роботу української держави, "війна одразу припиниться".

За інформацією ЦПД, всі заяви та дії Орбана відбуваються "під прапором Путіна".

ЦПД наводить приклад зі звільненням з російського полону 11 українських військових.

"Цей випадок міг дати старт перезавантаженню міждержавних відносин, виявився деструктивним. Немає сумнівів, що ця токсична історія, як і попередні недружні антиукраїнські кроки, відбувалася "під російським прапором", – йдеться у джерелі.

Угорщина про свої дії стосовно українських громадян навіть не поставила Київ до відома, а всі запити українського МЗС були проігноровані. Військових ЗСУ тримали в ізоляції, заважали зустрічі з українським консулом та рідними, фактично перетворивши їх на угорських полонених.

Ба більше, захисників піддавали психологічному тиску, переконували, що Україна оголосила їх зрадниками і повертатися їм у жодному разі не можна. Лише після публічного звинувачення угорської влади в тому, що вона тримає українців у заручниках, частину полонених вдалося повернути в Україну.

Штучно спровоковане українсько-угорське протистояння перш за все вигідно Росії. Особливо, напередодні липневого саміту НАТО та грудневого голосування в Раді ЄС, де розглядатимуться терміни вступу України до НАТО та ЄС.

Кремль розраховує на блокування Угорщиною європейських та євроатлантичних намірів України. Історія з поверненням українських полонених в Україну вже використовується російською пропагандою як привід для штучного провокування міжетнічного загострення на Закарпатті.

"Поки що Угорщина готова грати роль в антиукраїнських спектаклях, зрежисованих кремлем. Орбан прагне посварити українців з угорцями Закарпаття і використати їх протиріччя для поступового поглинання регіону. Проте буде помилкою ототожнювати з режимом Орбана все громадянське суспільство Угорщини. Так, значна частина населення Угорщини визначає проросійську спрямованість Орбана як тупиковий напрямок розвитку країни. Тим паче, невдачі росіян на фронті та внутрішні політичні протиріччя в кремлівській верхівці змушують самого Орбана поступово переглянути необхідність суворого дотримання наказів із Кремля", – йдеться у повідомленні ЦПД.

Напередодні Віктор Орбан зробив скандальну заяву про закінчення війни в Україні. Угорський політик назвав співпрацю між Україною та Заходом "провальною".

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