Не витримав тиску: премʼєр Японії йде у відставку

Ісіба Сігеру / © Associated Press

Прем’єр-міністр Японії Ісіба Сігеру заявив, що піде з посади керівника уряду. Про своє рішення він оголосив після тижнів зростаючого тиску щодо його відставки через провальні результати на виборах.

Про це пише CNBC.

«Я прийняв важке рішення піти у відставку», — сказав Ісіба під час брифінгу.

З його слів, він «сильно бажає», аби члени його Ліберально-демократичної партії (ЛДП) подолали «складний розкол» у партії. Ісіба додав, що думав про відставку від минулорічних виборів, але це було питанням пошуку правильного часу, а оголосити про свою відставку він зміг після досягання прогресу у торговій угоді зі США.

Напередодні ЛДП опублікувала звіт про причини втрати місць на виборах до верхньої палати парламенту в липні. Поразку там пояснюють відсутністю підтримки заходів, спрямованих на приборкання інфляції, політичними скандалами та слабкою мобілізацією молодих виборців.

ЛДП прагне провести нові перегони за лідерство найближчими днями. Ця політична сила, яка довго домінувала, втратила контроль над нижньою палатою після дострокових виборів у жовтні минулого року, а потім не змогла набрати 248 місць, необхідних для верхньої палати в липні цього року.

Шігеру Ісіба став премʼєром Японії 1 жовтня 2024 року, його завданням було підвищити довіру до партії. До цього він очолював Міноборони.