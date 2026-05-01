Світ
66
2 хв

Не виїжджайте з Польщі, не зробивши цього: до українців звернулись з важливим попередженням

Українці, які повертаються з Польщі або змінюють країну проживання, повинні відмовитися від тимчасового захисту. У посольстві України пояснили, як зробити це правильно.

Як скасувати тимчасовий захист у Польщі 2026

Як скасувати тимчасовий захист у Польщі 2026

Українці, які повертаються з Польщі додому, повинні відмовитися від статусу тимчасового захисту. Також це стосується українців, які переїжджають з Польщі до іншої країни для отримання захисту. Як правильно це зробити, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому?

Про це пише посольство України у Польщі.

Як закрити тимчасовий захист у Польщі: пояснення посольства України

«Особи, які остаточно вирішили повернутися до України або переїхати до іншої країни, перед виїздом повинні належним чином закрити всі справи та відмовитися від тимчасового захисту в Польщі», — нагадують у посольстві.

Аби зробити все правильно, спершу потрібно подати заяву про бажання зупинити тимчасовий захист у Польщі до гмінної або міської адміністрації за місцем вашого перебування в Польщі.

Якщо ви отримували виплати в ZUS, ви маєте повідомити про виїзд з країни через Платформу електронних послуг або безпосередньо у відділенні ZUS.

Також необхідно закрити всі свої банківські рахунки у Польщі.

Якщо ви виїжджаєте з Польщі до України на термін, довший за 30 днів, ви автоматично втратите тимчасовий захист (статус UKR), а статус PESEL змінюється на NUE.

У випадку оформлення іншого тимчасового захисту в іншій країні, спершу ви маєте відмовитися від польського тимчасового захисту. Це необхідна умова.

У посольстві України в Польщі радять заздалегідь переконатися, що інша країна дійсно надасть можливість оформити тимчасовий захист після того, як ви мали його в Польщі. Адже деякі країни не відкривають захист, якщо від нього відмовилися в іншій країні.

Правила для українців в Польщі — останні новини:

З травня 2026 року українці зі статусом PESEL UKR зможуть оформити спеціальну посвідку на проживання CUKR. Цей документ у вигляді пластикової картки видається на 3 роки й дає право легально жити в Польщі, працювати без додаткових дозволів, вести бізнес та подорожувати Шенгенською зоною.

Подати заяву можна буде лише онлайн через портал MOS за умови сплати збору (340 + 100 злотих). Період перебування за цією посвідкою зараховуватиметься до стажу для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Крім усього, з 24 квітня до 1 червня 2026 року на пункті пропуску «Рава-Руська» триватимуть ремонтні роботи дорожнього покриття. Ремонт проводитимуть поетапно на в’їзд та виїзд, через що рух транспорту буде обмежено до однієї смуги у двосторонньому режимі.

ДПСУ попереджає про можливі затримки та радить водіям заздалегідь планувати маршрути, обираючи альтернативні пункти перетину або менш завантажені години.

