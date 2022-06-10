Не я з автоматом побіжу, а ви: Лукашенко заявив, що сховається за спинами своїх чиновників у разі війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив своїм чиновникам повторенням "українського сценарію".
Лукашенко заявив, що у випадку війни білоруські посадовці побіжать з автоматом попереду, а він ухилиться від захисту країни.
Про це він сказав на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні", пишуть білоруські пропагандисти.
Лукашенко заявив, що його чиновники "повинні зробити висновки після протестів 2020 року", щоб не допустити у Білорусі "українського сценарію". Також самопроголошений президент визнав, що він не готовий захищати свою країну від агресора.
"Але нам буде складніше, ніж Україні. Я вас не лякаю – ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Боже почнуться заворушення, ви ж розумієте, що ми підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму – ви побіжете попереду", - сказав Лукашенко.
Також Лукашенко анонсував нові хвилі репресій у Білорусі. Він закликав "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей у некомерційних організаціях. Зокрема йдеться про захисників тварин.
"Благо зараз процес пішов жорстко. Я хотів би, щоб влада розуміла, що суспільство має бути зачищене від цих негідників", – підсумував Лукашенко.
Нагадаємо, у КДБ Білорусі прибирають лояльних до Росії офіцерів.
Читайте також:
- "Говорити про графіки постачання зброї Україні складно": в уряді Німеччини назвали причини затримки озброєння
- Окупанти обстріляли Дніпро та Криворізький район: є руйнування та постраждалі (фото)
- Кремль відмовив засудженим у "ДНР" до страти британцям у статусі військовополонених