Не я з автоматом побіжу, а ви: Лукашенко заявив, що сховається за спинами своїх чиновників у разі війни

Не я з автоматом побіжу, а ви: Лукашенко заявив, що сховається за спинами своїх чиновників у разі війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив своїм чиновникам повторенням "українського сценарію".

Лукашенко заявив, що у випадку війни білоруські посадовці побіжать з автоматом попереду, а він ухилиться від захисту країни.

Про це він сказав на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні", пишуть білоруські пропагандисти.

Лукашенко заявив, що його чиновники "повинні зробити висновки після протестів 2020 року", щоб не допустити у Білорусі "українського сценарію". Також самопроголошений президент визнав, що він не готовий захищати свою країну від агресора.

"Але нам буде складніше, ніж Україні. Я вас не лякаю – ви ж знаєте, що я просто так не кажу. Дорогі мої, не дай Боже почнуться заворушення, ви ж розумієте, що ми підемо попереду. І не факт, що я з автоматом ось тут бігатиму – ви побіжете попереду", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко анонсував нові хвилі репресій у Білорусі. Він закликав "зачистити суспільство" від політично заангажованих людей у ​​некомерційних організаціях. Зокрема йдеться про захисників тварин.

"Благо зараз процес пішов жорстко. Я хотів би, щоб влада розуміла, що суспільство має бути зачищене від цих негідників", – підсумував Лукашенко.

Нагадаємо, у КДБ Білорусі прибирають лояльних до Росії офіцерів.

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