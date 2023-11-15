“Не із загонів Путіна”: в Росії пенсіонерка підпалила авто біля військкомату і кричала “Слава Україні!” (відео)

В Санкт-Петербурзі пенсіонерка облила машину рідиною для розпалювання, підпалила її та кричала “Слава Україні!”. Весь цей час вона спілкувалася з невідомими по телефону, а коли слухавку відібрали, у жінки стався справжній напад.

Про це повідомляє телеграм-канал BAZA.

Хазяїн машини припаркував її в центрі, а сам відійшов швидко пообідати. Коли повернувся, довкола машини вже був натовп, а сам автомобіль був пошкоджений — згоріла частина обшивки біля лобового скла.

Машину підпалила пенсіонерка за завданням шахраїв. Під час підпалу вона вигукувала проукраїнські гасла. Жінка продовжувала спілкуватися з ними до останнього, а коли поліцейський вихопив у неї слухавку, закричала та затупала ногами.

В Росії пенсіонерка намагалася підпалити машину біля військкомату і потрапила на відео

За словами очевидців, ще до приїзду поліції пенсіонерка облила себе рідиною і хотіла підпалити. На щастя, останньої миті в неї відібрали запальничку. Наразі жінка затримана та дає свідчення в поліції.

В Росії пенсіонерка намагалася підпалити машину біля військкомату і потрапила на відео

Раніше йшлося про те, що співробітники районного відділу МВС РФ у місті Ленську (Якутія) в п’ятницю, 10 листопада, влаштували бійку під час святкування Дня поліції. Після мордобою керівник поліцейського відділку впав у кому.

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