Не загасила цигарку: відома співачка Марина Хлєбнікова потрапила до реанімації після пожежі в квартирі

Популярна виконавиця перебуває на апараті ШВЛ через отруєння продуктами горіння.
Увечері четверга, 18 листопада, в московській квартирі заслуженої артистки Росії Марини Хлєбнікової сталася пожежа. Співачку госпіталізували з опіками до реанімаційного відділення лікарні.
Про це повідомляє РЕН ТВ, опублікувавши відео з місце НП.
Полум'я поширилося на площі 10 квадратних метрів на другому рівні квартири співачки в будинку на вулиці Ратній у Москві.
Під час пожежі у квартирі перебували батьки Хлєбникової та її донька. Окрім співачки, ніхто не постраждав.
Наразі загоряння вже ліквідовано, а популярна виконавиця перебуває у лікарні на апараті штучної вентиляції легень, оскільки вона надихалася димом. У Марини Хлєбнікової також значні опіки обличчя та грудей.
За попередніми даними, пожежа могла статися через непогашену цигарку.
Нагадаємо, раніше відомий актор театру та кіно Артур Діланян помер на сцені театру під час вистави.
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