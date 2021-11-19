Не загасила цигарку: відома співачка Марина Хлєбнікова потрапила до реанімації після пожежі в квартирі

Не загасила цигарку: відома співачка Марина Хлєбнікова потрапила до реанімації після пожежі в квартирі

Популярна виконавиця перебуває на апараті ШВЛ через отруєння продуктами горіння.

Увечері четверга, 18 листопада, в московській квартирі заслуженої артистки Росії Марини Хлєбнікової сталася пожежа. Співачку госпіталізували з опіками до реанімаційного відділення лікарні.

Про це повідомляє РЕН ТВ, опублікувавши відео з місце НП.

Полум'я поширилося на площі 10 квадратних метрів на другому рівні квартири співачки в будинку на вулиці Ратній у Москві.

Під час пожежі у квартирі перебували батьки Хлєбникової та її донька. Окрім співачки, ніхто не постраждав.

Наразі загоряння вже ліквідовано, а популярна виконавиця перебуває у лікарні на апараті штучної вентиляції легень, оскільки вона надихалася димом. У Марини Хлєбнікової також значні опіки обличчя та грудей.

Фото: Telegram / РЕН ТВ

За попередніми даними, пожежа могла статися через непогашену цигарку.

Нагадаємо, раніше відомий актор театру та кіно Артур Діланян помер на сцені театру під час вистави.

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