Не захистив країну від українських хакерів: у Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми "Російських залізниць"

Це вже шоста смерть серед вищого керівництва РФ.
У Москві - черговий суїцид серед топменеджерів. Цього разу застрелився директор дочірньої компанії РЖД ("Російські залізниці") "Цифрова логістика".
Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Тіло 52-річного директора дочірньої компанії РЖД "Цифрова логістика" Павла Пчельникова знайшли на балконі в його московській квартирі на Коломенській набережній 28 вересня.
Точну причину суїциду не називають, як і поки невідомо, чи залишив Пчельников передсмертну записку. Однак, припускають, що топменеджер не зміг захистити інфраструктуру від атак українських хакерів. Через війну були збої у роботі РЖД, які не дозволили вчасно здійснювати постачання військових вантажів для окупаційної армії РФ.
З початку повномасштабного вторгнення це вже шостий випадок самогубства серед російського керівництва.
Нагадаємо, що Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.
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