Не захистив країну від українських хакерів: у Москві застрелився топменеджер дочірньої фірми "Російських залізниць"

У Москві - черговий суїцид серед топменеджерів. Цього разу застрелився директор дочірньої компанії РЖД ("Російські залізниці") "Цифрова логістика".

Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Тіло 52-річного директора дочірньої компанії РЖД "Цифрова логістика" Павла Пчельникова знайшли на балконі в його московській квартирі на Коломенській набережній 28 вересня.

Точну причину суїциду не називають, як і поки невідомо, чи залишив Пчельников передсмертну записку. Однак, припускають, що топменеджер не зміг захистити інфраструктуру від атак українських хакерів. Через війну були збої у роботі РЖД, які не дозволили вчасно здійснювати постачання військових вантажів для окупаційної армії РФ.

З початку повномасштабного вторгнення це вже шостий випадок самогубства серед російського керівництва.

Нагадаємо, що Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.