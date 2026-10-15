«Не заражайтеся пропагандою Путіна»: у Франції зробили заяву про підтримку України

Жан-Ноель Барро / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав українців та європейців не піддаватися російській пропаганді на тлі нових суперечок щодо підтримки України з боку США.

Про це він заявив 15 жовтня в ефірі France Inter.

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«Не дозволяйте собі заразитися пропагандою Володимира Путіна», — сказав Барро.

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Його заява пролунала на тлі обмежень у роботі мережі Starlink для частини українських військових систем. Starlink використовується, зокрема, для зв’язку на полі бою та роботи окремих безпілотних платформ.

За словами Барро, від початку повномасштабної війни неодноразово лунали прогнози про те, що Україна «впаде», а Сполучені Штати відмовляться від підтримки Києва. Однак, за його словами, протягом тривалого часу основну частину допомоги Україні забезпечує саме Європа.

«Правда в тому, що Європа вже дуже давно надає Києву основну підтримку», — заявив французький міністр.

Він також стверджує, що близько двох третин розвідувальної інформації, яку нині отримує Україна, надходить від європейських партнерів, зокрема Франції.

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Барро наголосив, що протистояння з Росією відбувається не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі.

«Ми ведемо війну на полі бою, але також і в умах людей», — сказав він.

За словами очільника французького МЗС, Кремль та пов’язані з ним акаунти в соцмережах намагаються переконати українців та європейців у безперспективності подальшої підтримки України.

Окремо Барро прокоментував оголошену адміністрацією Дональда Трампа домовленість із Москвою щодо постачання російського дизельного пального.

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Міністр применшив значення цієї угоди та заявив, що видобуток вуглеводнів у Росії від початку року суттєво скоротився. Він пов’язав це, зокрема, з дією жорстких санкцій проти РФ.

За словами Барро, це відбувається попри високі ціни на енергоносії та нестабільність на Близькому Сході.

Зеленський заявив про «зраду» на тлі рішень Трампа

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що почувається зрадженим через останні рішення Дональда Трампа щодо Росії та вважає, що американський президент займає «неправильну сторону» у війні.

Заява пролунала на тлі домовленості про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Трамп позитивно оцінив цю угоду та подякував Володимиру Путіну.

Рішення адміністрації США дозволити на шість місяців закупівлю російського дизеля розкритикували й сенатори-демократи, назвавши його «повною зрадою України» та європейських союзників.

Крім того, Зеленський різко розкритикував обмеження Starlink для України, назвавши це серйозною помилкою.

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