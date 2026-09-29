Не завжди "око за око": у НАТО заявили про таємні та асиметричні відповіді на гібридні атаки Росії

Марк Рютте / © Associated Press

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Відповіді НАТО на гібридні атаки Росії не завжди будуть публічними чи симетричними, але Альянс має всі необхідні варіанти дій для протидії ворожим провокаціям.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі.

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За словами Рютте, термін «гібридний» звучить надто м’яко, адже насправді йдеться про агресивну тактику «сірої зони», яка включає застосування безпілотників, диверсії та кібератаки. Водночас НАТО володіє всіма необхідними інструментами для відповіді.

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«Не завжди ви бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде принцип „око за око“, але ми маємо потрібні нам варіанти відповіді», — наголосив Рютте.

Як приклад симетричної реакції Рютте нагадав про події кінця 2025 року, коли після перерізання підводного кабелю між Фінляндією та Естонією Альянс розпочав операцію Baltic Sentry («Балтійська варта») для захисту підводної інфраструктури.

Водночас асиметричні заходи реалізують окремі союзники — зокрема Британія, Швеція, Бельгія та Франція. Вони спрямовані на ускладнення діяльності російського «тіньового флоту», щоб позбавити Кремль прибутків від транспортування нафти «іржавими танкерами».

Посилення підтримки України

Генсек НАТО підкреслив важливість виваженого підходу, оскільки Альянс має справу з очільником Кремля, який уже пожертвував життями до 1,2 мільйона власних військових у «неспровокованій війні».

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«Тож тут доречна певна виваженість, але водночас слід продовжувати інвестувати в оборону — так, як це робить уряд Литви та інші країни НАТО», — сказав він, відзначивши успішне збиття ворожого дрона над Литвою.

Крім того, Рютте назвав збільшення допомоги Києву найкращою відповіддю на будь-які провокації РФ, оскільки головна мета Москви — роз’єднати союзників і змусити їх втратити фокус з України.

«Наш сигнал Москві чіткий. Ми робитимемо для України ще більше, а не менше», — підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, РФ дійсно змінює тактику гібридного тиску на Захід і суттєво розширює географію потенційних ударів. Москва серйозно розглядає можливість використання цивільних суден і контейнеровозів у Середземному морі для запуску ударних безпілотників. За даними західних розвідок, Кремль готується діяти безпосередньо з моря, загрожуючи південним і західним морським кордонам Європи. Окрім повітряних атак, ворог планує вчиняти підводні диверсії на шляхах сполучення та виводити з ладу телекомунікаційні кабелі.

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Для реалізації цих масштабних терористичних планів Росія готує нові атаки дронами, ціллю яких стануть ключові країни Середземномор’я. Американська розвідка вже отримала тривожну інформацію про можливі плани агресора щодо ударів по Іспанії, Франції та Італії.

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