Не здатні до боротьби: Арестович вважає, що Захід змирився з існуванням Путіна

Не здатні до боротьби: Арестович вважає, що Захід змирився з існуванням Путіна

Арестович говорить, що Захід не може і не хоче протистояти авторитарним режимам, як от РФ чи Китай.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, поділився своєю гіпотезою, яка пояснює низькі темпи постачання озброєння.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Я маю гіпотезу, яка пояснює низькі темпи поставок і взагалі всієї поведінки Заходу: Захід змирився з існуванням таких людей, як Путін і Сі Дзіньпін, чи російсько-китайська верхівка", – вважає представник ОП.

За його словами, колективний Захід зрозумів, що не здатен з ними боротися і "не лише по співвідношенню сил сторін, а тому що йому не хочеться всього цього робити". Арестович каже, що Захід не готовий боротися з авторитарними режимами.

"Захід реально оцінює свої сили і розуміє, що західних бюргерів підняти на війну проти Росії і Китаю, чи по черзі, не обов’язково гарячу – це не можливо. Захід готує зелений перехід, технологічні зміни, новий дивовижний світ, а воювати всерйоз з авторитарними режимами, всерйоз їм протистояти – ні. Захід готовий використовувати економічну зброю, яка не вимагає жодних жертв від населення. Більше того, це дозволяє перерозподілити ринки на користь західних компаній", – переконаний Арестович.

Раніше Олексій Арестович заявив, що Росія налаштована на тривалі військові дії і вирішення "питання України" впродовж кількох років.

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