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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Не здав паспорт і зник: Болсонару втік до США після поразки на виборах

Політик планує просити політичного притулку, а американська влада вже поінформована про його прибуття.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Флавіо Болсонару

Флавіо Болсонару / © Associated Press

Бразильський ультраправий сенатор Флавіо Болсонару після поразки на президентських виборах виїхав до Сполучених Штатів разом із дружиною та двома доньками.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію бразильських медіа.

Раніше сайт Metropoles із посиланням на джерела, наближені до родини політика, повідомляв, що Болсонару прямує до США.

«Літак знаходиться в польоті», — йшлося в публікації. Водночас видання не уточнювало, звідки саме вилетів борт.

Згодом союзники сенатора заявили, що він має прибути до Флориди у вівторок удень і має намір звернутися по політичний притулок. За їхніми словами, адміністрацію президента США Дональда Трампа вже поінформували про ситуацію.

Союзники Болсонару також підтвердили газеті Folha de S.Paulo, що політик прямує до Сполучених Штатів. Вони стверджували, що план виїзду був «організований та реалізований адвокатом, близьким до клану Болсонару».

Водночас CNN Brazil із посиланням на джерела повідомило, що сенатор залишив Бразилію рано-вранці у вівторок разом із дружиною та двома доньками. За інформацією співрозмовників, пов’язаних з урядом США, родина вже прибула до Сполучених Штатів.

Представник Державного департаменту США високого рангу в коментарі Associated Press заявив, що Флавіо Болсонару та членам його родини видадуть візи.

Раніше повідомлялося, що чинний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг сенатора Флавіу Болсонару у другому турі президентських виборів.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки виборчих перегонів у Сербії та Бразилії, де попередні очільники та їхні уряди не запроваджували санкцій проти РФ.

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