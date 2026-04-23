Не з’являється на публіці і ледве говорить: що відомо про стан Моджтаби Хаменеї

Моджтаба Хаменеї / © Associated Press

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після авіаудару переніс три операції на одній нозі та може потребувати протеза. Крім того, він відновлюється після операції на руці, а важкі опіки обличчя та губ ускладнюють мовлення. Попереду на нього, ймовірно, чекає ще й пластична операція.

Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в найближчому оточенні Хаменеї.

За словами офіційних осіб, Хаменеї не записував відео- або аудіозвернення, оскільки не хоче мати вразливий чи слабкий вигляд у своєму першому публічному виступі. Він опублікував кілька письмових заяв, які були розміщені в інтернеті та зачитані на державному телебаченні.

Повідомлення йому пишуться від руки, запечатуються в конверти і передаються живим ланцюжком від одного довіреного кур'єра до іншого, які подорожують автомагістралями та путівцями, на автомобілях і мотоциклах, поки не дістануться його притулку. Його вказівки з різних питань надходять так само.

У Reuters зазначили, що ці дані збігаються із заявою міністра оборони США Піта Гегсета, який раніше говорив, що Хаменеї був поранений і, ймовірно, зазнав серйозного каліцтва. Джерело в американській розвідці, за інформацією агентства, припускало, що він міг втратити ногу.

Нагадаємо, Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час тієї ж серії ударів, унаслідок яких загинув попередній верховний лідер Ірану — аятола Алі Хаменеї, а також члени його родини.