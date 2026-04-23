Не з’являється на публіці і ледве говорить: що відомо про стан Моджтаби Хаменеї
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після авіаудару переніс три операції на одній нозі та може потребувати протеза. Крім того, він відновлюється після операції на руці, а важкі опіки обличчя та губ ускладнюють мовлення. Попереду на нього, ймовірно, чекає ще й пластична операція.
Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в найближчому оточенні Хаменеї.
За словами офіційних осіб, Хаменеї не записував відео- або аудіозвернення, оскільки не хоче мати вразливий чи слабкий вигляд у своєму першому публічному виступі. Він опублікував кілька письмових заяв, які були розміщені в інтернеті та зачитані на державному телебаченні.
Повідомлення йому пишуться від руки, запечатуються в конверти і передаються живим ланцюжком від одного довіреного кур'єра до іншого, які подорожують автомагістралями та путівцями, на автомобілях і мотоциклах, поки не дістануться його притулку. Його вказівки з різних питань надходять так само.
У Reuters зазначили, що ці дані збігаються із заявою міністра оборони США Піта Гегсета, який раніше говорив, що Хаменеї був поранений і, ймовірно, зазнав серйозного каліцтва. Джерело в американській розвідці, за інформацією агентства, припускало, що він міг втратити ногу.
Нагадаємо, Моджтаба Хаменеї дістав поранення під час тієї ж серії ударів, унаслідок яких загинув попередній верховний лідер Ірану — аятола Алі Хаменеї, а також члени його родини.