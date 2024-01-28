Не зміг із цим жити: у Росії інженер оборонного заводу наклав на себе руки після "прильоту" по будинку його бабусі у Харкові

У Росії інженер оборонного заводу "Алмаз-Антей" наклав на себе руки після чергового "прильоту" по Харкову. Ракета поцілила у дім його бабусі, внаслідок чого вона померла.

Про це пише "Крымский ветер".

"Кілька днів тому ракета, до якої я приклав руку, прилетіла до Харкова, до будинку, де жила моя бабуся по маминій лінії, вона померла. Я не зміг із цим жити. Те, що зараз відбувається – жах та кошмар. Більше в ньому брати участь я відмовляюся, але й бабусю вже не повернеш. Вибачте, будь ласка, але я – так більше не можу”, – написав він у записці.

Посмертна записка росіянина

Раніше в нашому ексклюзиві йшлося про те, чому Путін нещадно бомбить міста, які Росія вважає "своїми" – Харків, Одесу, Херсон.

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