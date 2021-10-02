“Зміг приборкати демонів”: колишній поліцейський наклав на себе руки і зізнався у серійних вбивствах

“Зміг приборкати демонів”: колишній поліцейський наклав на себе руки і зізнався у серійних вбивствах

У передсмертній записці він зізнався у серії нерозкритих вбивств і згвалтувань 35-річної давності.

У Франції 59-річний колишній жандарм Франсуа Веров у передсмертній записці розповів про свою причетність до серії нерозкритих вбивств і згвалтувань, скоєних у 1986-1994 роках в Парижі насильником, який отримав прізвисько “Рябий”.

Про це повідомляє ВВС.

Першою відомою жертвою “Рябого” була 11-річна Сесіль Блок, яку він убив та згвалтував. Тіло дівчинки знайшли в підвалі однієї з багатоповерхівок. Свідки бачили у той час у ліфті впевненого в собі високого чорнявого хлопця з шкірою, покритою цятками. Такий опис і дав прізвисько невідомому злочинцеві.

Його також підозрювали у вбивстві 38-річної Жиль Політі і її німецької домробітниці 20-річної Ірмгард Мюллер, а також 19-річної Карін Лерой, яку в 1994 році знайшли мертвою в лісі більш ніж через місяць після зникнення по дорозі в школу. Шість жертв нападів “Рябого” після згвалтувань вижили. За словами деяких постраждалих, насильник представлявся їм поліцейським.

Недавно у рамках розслідування цієї справи слідчі запросили зразки ДНК у всіх 750 жандармів, які служили в Парижі в 1980-1990-х роках. Серед них був і Веров, який 24 вересня отримав запрошення в поліцію. Через три дні він зник з дому.

Його тіло і передсмертну записку знайшли в орендованій квартирі на курорті Ле Гро-дю-Руа на узбережжі Середземного моря. У записці він зізнався, що скоював злочини через “імпульси”, пов'язані з дитинством, але він зміг “приборкати своїх демонів”, коли одружився і завів дітей. У прокуратурі заявили, що ДНК самогубця збіглася зі зразками, знайденими на декількох місцях злочинів.

Нагадаємо, раніше у Приморську Запорізької області у двоповерховому будинку пролунав вибух. Таким чином власник будинку намагався піти з життя.

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