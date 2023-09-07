Не зміг пробачити короткого шлюбу: у Польщі через 45 років після розлучення чоловік вбив ексдружину

85-річний чоловік 45 років був ображений на свою ексдружину і планував помсту.

У Польщі 85-річний чоловік через 45 років після розлучення приїхав до будинку своїх колишньої дружини і вбив її. Свої дії він пояснив, що всі ці роки був ображений на жінку через їхній короткий шлюб.

Про це пише onet.pl.

У суботу, 2 вересня, жителі села Парушка, розташованого на узліссі в Злотувському повіті, знайшли труп 71-річної Йоанни. Вона померла від вогнепального поранення в обличчя. Не було жодних слідів вбивці або знаряддя вбивства. Проте згодом чоловік, який 45 років тому був одружений із вбитою повернувся до села. Тоді його запідозрили.

"Після затримання підозрюваний зізнався у вбивстві колишньої дружини. Він пояснив, що діяв з почуття помсти. У нього було відчуття несправедливості за те, що 45 років тому вона змусила його з'їхати з дому, забрати її речі, і те, що їхній шлюб, який тривав кілька місяців, закінчився", - розповів прокурор Лукаш Вавжиняк, речник Познанської воєводської прокуратури.

Після розлучення чоловік одружився вдруге, проте 2019 року його дружина померла і від того часу він почав думати про помсту.

Підозрюваним виявився 85-річний Єжи Б., який проживав в Опольському воєводстві. Він розповів слідчим, що стріляв із саморобного пістолета. Після вбивства він нібито втік до свого помешкання і викинув зброю в Крапковіце в річку Одер. Згодом він вирішив, що йому потрібно повернутися, щоб переконатися, що він дійсно вбив свою колишню дружину. Після того, як він з'явився в селі 5 вересня, через три дні після злочину, його затримала поліція.

85-річний підозрюваний взятий під варту. Слідчі шукають зброю, щоб перевірити його версію. Чоловікові також призначать психіатричну експертизу.

Нагадаємо, у Польщі на залізниці загинув 14-річний хлопець з України. Він на залізничній станції ціною власного життя врятував свою 13-річну подругу-польку.

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