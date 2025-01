Не зміг знайти вихід: плавець загинув під льодом на озері – фото

У Китаї плавець загинув під льодом на замерзлому озері. Інцидент стався в місті Чжанцзяцзе, провінція Хунань.

Про це повідомляє Need To Know.

Лу Ман потрапив у скрутне становище невдовзі після того, як зайшов у воду в суботу, 4 січня. Його тіло вдалося дістати лише через день.

Повідомляється, що Лу намагався виконати завдання, яке вимагало проплисти під льодом від ополонки до печери на відстані близько 10 метрів. Вважається, що він втратив відчуття напрямку під час плавання і, попри допомогу інших людей, застряг під льодом.

Плавець загинув під льодом / Фото: Jam Press

Деякі експерти кажуть, що через те, що світло під льодом мінімальне, плавцям важко розрізняти напрямок. Заломлення світла і віддзеркалення від льоду також можуть створювати візуальні ілюзії, які можуть ускладнити визначення місця виходу з озера.

За словами експертів, потік води і вир під льодом також можуть змінювати положення плавців, що ускладнює пошук виходу. Плавання під льодом також може спричинити почуття нервозності, що в подальшому може вплинути на їхні судження та здатність ухвалювати рішення. Вони нагадали, що плавання під льодом зовсім інше, ніж перебування у відкритій воді.

