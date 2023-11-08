Не змогли депортувати, тож просто звільнили: німецьким поліцейським не вдалося відправити додому ув'язненого словака

Історія про те, як ув'язнений словак не доїхав додому, але став знову вільним.

У Німеччині поліцейські не змогли депортувати 26-річного громадянина Словаччини, який неодноразово потрапляв до поліції, — натомість вони проїхали з ним майже тисячу кілометрів, а згодом звільнили з-під варти.

Історію депортації розповідає BILD.

Як йдеться у матеріалі, машина з чотирма співробітниками поліції під'їхала до депортаційної в'язниці у Дрездені опівночі: правоохоронці мали забрати 26-річного громадянина Словаччини Марека Х. і вже вранці відправити його з аеропорту Франкфурта рейсом до Варшави", — на цьому подорож лише розпочалася.

Як ув'язнений словак проїхався Німеччиною та повернувся вільним

Спершу поліцейські проїхали 500 кілометрів до аеропорту Франкфурта.

"Літак був готовий, проте пілот польської авіакомпанії LOT відмовився брати на борт словака. Навіть якщо всіх необхідних вимог дотримано, останнє слово в такій ситуації все одно залишається за пілотом", — заявили поліцейським фахівці.

Тож рейс із Франкфурта відлетів до Варшави без Марека Х.

Офіцери повезли його до депортаційної в'язниці в місті Дармштадт. Проте і там адміністрація відмовилася приймати ув'язненого.

"Щоб не їхати до в'язниці в Інгельхаймі, поліцейські спочатку зателефонували туди — там для Марека Х місця також не знайшлося. Чоловіка довелося везти назад до Дрездена", — розповідають журналісти.

Загалом правоохоронці за день здолали майже 1000 кілометрів.

Щасливий порятунок збоченця Марека Х

Сьогодні Марека Х., який все ще чекає на депортацію з Німеччини, звільнили з-під варти — суд відхилив запит про подовження його арешту.

Додамо, що 26-річний чоловік неодноразово потрапляв до поліції, зокрема через сексуальні домагання.

Нагадаємо, 17 -річному Богдану Єрмохіну, якого примусово депортували з окупованого Маріуполя до Росії у травні 2022 року. Днями у РФ неповнолітньому хлопцеві вручили повістку.

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