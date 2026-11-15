"Не знаю, що в голові в Маска": Келлог прокоментував сповільнення Starlink в Україні та роль США

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог / © Associated Press

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Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог не виключив, що сповільнення роботи супутникового зв’язку Starlink на фронті може бути приватною ініціативою Ілона Маска. За його словами, Starlink належить бізнесмену, а не американському уряду, тому можливості Вашингтона впливати на рішення компанії обмежені.

Про це генерал Кіт Келлог заявив в інтерв’ю проєкту «Ремовська Інтерв’ю».

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Відповідаючи на запитання, чи може погіршення роботи Starlink бути інструментом тиску на Україну в межах переговорного процесу, Келлог зауважив, що такі дії справді можна сприймати як тиск. Водночас він наголосив на приватному статусі компанії.

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«Starlink — це приватна компанія, що належить Ілону Маску. Це не державна структура», — пояснив генерал.

Він також зазначив, що наразі не знає, про яку саме версію супутникового зв’язку йдеться — звичайний Starlink чи систему, призначену для Пентагону.

Келлог нагадав, що під час попередніх повідомлень про можливе сповільнення роботи Starlink представники компанії заперечували такі зміни.

«Зараз це залежить від Ілона Маска і його компанії. Тут усе впирається в Маска, в те, що він собі думає. Бо ми можемо тиснути на приватну корпорацію лише до певної межі: Starlink належить йому, а не нам», — сказав він.

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Чи міг Маск сповільнити Starlink, щоб догодити Трампу

Журналістка також запитала Келлога, чи могло погіршення роботи супутникового зв’язку бути особистою ініціативою Ілона Маска, зокрема для того, щоб догодити президенту США Дональду Трампу.

У відповідь генерал не відкинув такої можливості.

Він згадав попередній випадок, коли повідомлення про проблеми зі Starlink з’явилися після заяв Трампа про те, що українські удари по російських нафтопереробних заводах нібито спричинили глобальний дефіцит дизельного пального.

Келлог зауважив, що згодом Трамп визнав: причиною дефіциту стала війна в Ірані.

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Також генерал звернув увагу на російські танкери з дизельним пальним, які не можуть розвантажитися в американських портах через відмову приймати їхні вантажі. За його словами, тепер ці судна шукають інші безпечні місця для стоянки.

Що зі Starlink в Україні

Підсумовуючи, Келлог наголосив, що наразі не може пояснити, що саме відбувається зі Starlink і які мотиви можуть стояти за можливим сповільненням зв’язку.

«Я не знаю, що в голові в Ілона Маска і що відбувається зі сповільненням зв’язку. Скажу так: час іде, тож зрештою ми дізнаємося реальну картину. В армії США є приказка: перші звіти завжди хибні. Подивімося, що покажуть наступні», — підсумував він.

Нагадаємо, українські бійці 12 листопада знову фіксували обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield вздовж усієї лінії фронту і на тимчасово захоплених територіях України.

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