"Не знали, що робити": землетрус серед ночі сколихнув популярний курорт Албанії

Албанію сколихнув землетрус / © Pixabay

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Сильний землетрус стався в Албанії вночі 30 серпня. Підземні поштовхи були відчутні у кількох популяртних курортних містах, де зараз багато туристів. За різними даними, магнітуда підземних поштовхів становила від 4,5 до 4,8 бала.

Про це повідомляють українці у групах у соціальних мережах, а також офіційні дані U.S. Geological Survey.

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Албанію сколихнув сильний землетрус

Нічний інцидент перелякав місцевих жителів та українців, які перебувають у країні. Своїми емоціями від пережитого поділилася українка, що мешкає в Албанії. Вона прокинулася о 6:00 ранку після тривожної ночі й розповіла про перші хвилини під час підземних поштовхів:

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«Я щойно прокинулася, 6:00 ранку. І в нас вночі стався землетрус. Магнітудою 4,5 бала. За деякою інформацією — 4,8. І це реально було дуже страшно. Трусилося все, ліжко трусилося. Я прокинулася в паніці, всі прокинулися. Не знали, що робити. Ну, він був коротким — 14 секунд, але потім я пів ночі не могла заснути. Дивилася, чи не буде повтору, чи йти на двір. Прямо дуже страшно», — каже жінка в TikTok.

У коментарях українці також написали, що прокидалися вночі від сильного землетрусу. Його відчули у Ксамілі, Вльорі, Хімарі та інших регіонах.

За даними U.S. Geological Survey, землетрус мав силу 4,8 бала. Він розпочався 30 серпня о 00:35 за 23 кілометри від міста Гірокастра в Албанії.

Наслідки землетрусу відчули в Албанії та частково в Греції.

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Читайте також Дата публікації 12:32, 30.08.26 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 5551 Захід України сколихнув землетрус Автор публікації Анастасія Павленко

Землетруси: останні новини

Нагадаємо, у Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4 із осередком на глибині 103 км біля селища Сан-Хосе-дель-Пальмар. Унаслідок стихії загинули щонайменше 70 людей, зокрема 37 — у Перейрі, 28 — у регіоні Вальє-дель-Каука, четверо у провінції Чоко, троє у Манісалесі та по одній людині в Кібдо й Медельїні.

Влада побоюється, що під завалами досі можуть перебувати люди. За даними Геологічної служби США, це найсильніший землетрус у країні за останні 34 роки.

Руйнування зафіксовано в багатьох населених пунктах: у Калі обвалилося близько 25 будівель, у Манісалесі зафіксовані значні пошкодження та руйнування споруд, а також пошкоджено інфраструктуру кількох регіональних аеропортів.

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