ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
2 хв

"Не знали, що робити": землетрус серед ночі сколихнув популярний курорт Албанії

Сильний землетрус стався в Албанії вночі 30 серпня. Поштовхи тривали близько 14 секунд, але налякали мешканців і туристів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Албанію сколихнув землетрус

Албанію сколихнув землетрус / © Pixabay

Сильний землетрус стався в Албанії вночі 30 серпня. Підземні поштовхи були відчутні у кількох популяртних курортних містах, де зараз багато туристів. За різними даними, магнітуда підземних поштовхів становила від 4,5 до 4,8 бала.

Про це повідомляють українці у групах у соціальних мережах, а також офіційні дані U.S. Geological Survey.

Албанію сколихнув сильний землетрус

Нічний інцидент перелякав місцевих жителів та українців, які перебувають у країні. Своїми емоціями від пережитого поділилася українка, що мешкає в Албанії. Вона прокинулася о 6:00 ранку після тривожної ночі й розповіла про перші хвилини під час підземних поштовхів:

«Я щойно прокинулася, 6:00 ранку. І в нас вночі стався землетрус. Магнітудою 4,5 бала. За деякою інформацією — 4,8. І це реально було дуже страшно. Трусилося все, ліжко трусилося. Я прокинулася в паніці, всі прокинулися. Не знали, що робити. Ну, він був коротким — 14 секунд, але потім я пів ночі не могла заснути. Дивилася, чи не буде повтору, чи йти на двір. Прямо дуже страшно», — каже жінка в TikTok.

У коментарях українці також написали, що прокидалися вночі від сильного землетрусу. Його відчули у Ксамілі, Вльорі, Хімарі та інших регіонах.

За даними U.S. Geological Survey, землетрус мав силу 4,8 бала. Він розпочався 30 серпня о 00:35 за 23 кілометри від міста Гірокастра в Албанії.

Наслідки землетрусу відчули в Албанії та частково в Греції.

Землетруси: останні новини

Нагадаємо, у Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4 із осередком на глибині 103 км біля селища Сан-Хосе-дель-Пальмар. Унаслідок стихії загинули щонайменше 70 людей, зокрема 37 — у Перейрі, 28 — у регіоні Вальє-дель-Каука, четверо у провінції Чоко, троє у Манісалесі та по одній людині в Кібдо й Медельїні.

Влада побоюється, що під завалами досі можуть перебувати люди. За даними Геологічної служби США, це найсильніший землетрус у країні за останні 34 роки.

Руйнування зафіксовано в багатьох населених пунктах: у Калі обвалилося близько 25 будівель, у Манісалесі зафіксовані значні пошкодження та руйнування споруд, а також пошкоджено інфраструктуру кількох регіональних аеропортів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie