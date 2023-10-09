Не зреагували вчасно через алкоголь і наркотики: вцілілі після атаки ХАМАС на концерт розповіли, як врятувалися

За словами учасника фестивалю, він постійно зменшував швидкість тільки для того, щоб об'їхати трупи і прострілені машини.

Учасники музичного фестивалю електронної музики, що відбувався у ніч на 7 жовтня в Ізраїлі і на який напали бойовики ХАМАС, розповіли, як зуміли врятуватися з бійні.

Про передає The Times of Israel.

26-річний житель Ізраїлю Шай Вайнштейн, який був на музичному фестивалі, розповів, що коли почув перший шквал ракет з Гази, то зрозумів, що вечірка закінчилася. Він підійшов до своїх друзів у зоні відпочинку та закликав їх зібрати речі.

Як чути на відео, знятих Вайнштейном на його мобільний телефон, його двоюрідний брат і друзі повільно — неохоче — погодилися піти, коли над головою чутно вибухали ракети.

"Проживаючи в Ізраїлі, ракети не є чимось ненормальним. Ми думали, що не поспішаємо і підготуємось. Ми подумали, що якщо це просто ракети, то "Залізного купола" достатньо, щоб захистити нас", — зазначає хлопець.

"Мені здалося, що я почув постріли вдалині, поп-поп-поп. Це було дуже слабко, дуже швидко... Але люди були максимально розслаблені, коли довкола літали ракети", — продовжив Вайнштейн.

Хлопець зізнався, що його друзі, як і багато інших учасників фестивалю, не змогли вчасно зреагувати, бо провели ніч, вживаючи наркотики та алкоголь.

За його словами, коли стрілянина стала чутною для всіх, люди почали панікувати. Через метушню та паніку автомобілі, що залишали місце події, створили пробку на дорогах, оскільки служба безпеки та поліція віддавали суперечливі накази.

Хаос, який спалахнув на музичному фестивалі, Вайнштейн та інші учасники зняли на камеру мобільного телефону, на якій зображено наляканих тусовщиків, які мчали величезними відкритими полями та ховалися у фруктових садах, а на задньому плані лунали постріли.

Бойовики оточили учасників концерту і розстріляли їх, перш ніж прочісувати територію, щоб полювати на інших, хто сховався.

"Ми бачили, як тікали люди на велосипедах, бачили кинуті машини, машини, повні кульових отворів. Я пам'ятаю одну конкретну машину, людина в авто сиділа на передньому сидінні з діркою в особі. Вони спробували втекти, але не змогли, і їх застрелили в машині", — сказав Вайнштейн.

За словами хлопця, він постійно зменшував швидкість тільки для того, щоб об'їхати трупи, які лежали обличчям униз на землі, розкидані дорогою. З його слів, серед загиблих були солдати.

"Щоразу, коли повз нас проїжджала машина, я був упевнений, що це ХАМАС. Щоразу, коли ми бачили попереду когось, схожого на солдатів, ми не знали, ЦАГАЛ це чи ХАМАС... Ми сповільнювали швидкість тільки перед контрольно-пропускними пунктами та тілами", — додав Вайнштейн.

Багато його друзів зникли. З'ясувалося, що деякі з них ховалися в лісі протягом шостої години, перш ніж ЦАГАЛ прийшов їм на допомогу. Інші поранені, але вижили.

Десятки "тусовщиків" досі вважаються зниклими безвісти, ймовірно, вони або мертві, або взяті заручниками в секторі Гази.

Нагадаємо, що, за даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800. Щонайменше 260 людей були вбиті бойовиками ХАМАС на концерті, який відбувався поблизу кордону із Сектором Гази.

Також у Мережі показали моторошне відео з місця проведення фестивалю Nature Party. На кадрах видно десятки розбитих та кинутих машин.

За словами ізраїльського журналіста, бойовики ХАМАС чинять такі ж звірства, як російські окупанти в Україні.

Вчора 8 жовтня, вперше за 50 років Ізраїль офіційно оголосив стан війни.