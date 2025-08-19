Пасажирка «із пекла» перетворила політ родини на жахіття

Літак / © Pixabay

На рейсі British Airways з лондонського аеропорту Гітроу до Сан-Дієго пасажирка в стані сильного алкогольного сп’яніння обливала вином, ображала та зрештою її знудило на сім’ю, що сиділа поруч. Інцидент стався 12 серпня, і після посадки в США жінку затримали співробітники ФБР.

Про подію посилаючись на очевидців та пасажирів рейсу BA273 повідомило видання Daily Mail.

За даними видання, жінку ще на початку польоту бачили з пляшкою вина, яку вона пронесла в ручній поклажі та випивала прямо у салоні. Вона заявляла, що святкує свій день народження і тому дозволила собі «кілька келихів», але, за словами інших пасажирів, була повністю нетверезою вже на висоті 30 тисяч футів.

Нетвереза пасажирка почала ображати пару з дитиною, які сиділи позаду, кидала в них воду, смикала матір за волосся, робила фото шокованої сім’ї та навмисно випльовувала вино з рота прямо їм у обличчя. Після цього, за словами очевидців, її знудило на родину, що спричинило обурення інших пасажирів.

Екіпаж зробив жінці «останнє попередження» та пересадив потерпілу сім’ю з економкласу у передню частину літака. Інші пасажири описали ситуацію як «хаос» і назвали порушницю «пасажиром із пекла».

Через її поведінку стюарди повідомили капітана, і той наказав припинити подавати жінці алкоголь. Літак летів понад 11 годин і мав на борту 214 людей. Після інциденту жінка знепритомніла та залишалася непритомною до кінця польоту.

Після прибуття в Сан-Дієго співробітники ФБР зустріли літак і затримали дебоширку. Постраждалі отримали допомогу від авіакомпанії, а пасажири та персонал дали свідчення слідчим.

Авіакомпанії, включно з British Airways, мають право не пускати на борт пасажирів, які перебувають у стані сильного алкогольного сп’яніння. Компанія поки офіційно не коментувала інцидент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в аеропорту Лагоса в Нігерії жінку силоміць вивели з літака після того, як вона відмовилася вимкнути свій телефон перед вильотом та побилася з бортпровідницею.