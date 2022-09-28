Небензя звинуватив Зеленського у намірі зірвати мобілізацію в РФ за допомогою російської мови

За словами представника країни-агресорки, "росіяни готові вмирати за батьківщину, як це протягом століть робили їхні діди та прадіди".

Постпред РФ в ООН Василь Небензя звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні російської мови із пропагандистськими намірами.

Василь Небензя говорив про це на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Президент України використовує російську мову для пропаганди та хоче вбити клин між російською владою та суспільством", - сказав Небензя.

Постійний представник Росії в ООН спробував переконати членів засідання в тому, що президент України Володимир Зеленський намагається зірвати оголошену в РФ мобілізацію, використовуючи російську мову як пропагандистський інструмент.

Приводом для звинувачень стали відеозвернення Зеленського, де він російською мовою звертається до росіян.

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами вбити клин між владою та суспільством", - заявив Небензя.

Небензя вважає, що громадяни Росії відстоюють свою свободу та "право йти своїм шляхом", а також "захищають слабких".

"Це в наших генах, і жодна західна пропаганда, жодні витончені політтехнології цього не змінять", - сказав він.

Водночас російський представник звинуватив Захід у бажанні послабити Росію, "розчленувати її та підкорити своїй волі".

Додамо, що представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував виступ Небензі. За словами Кислиці, навіть радянський генсек Микита Хрущов виглядав адекватніше.

"Коли Небензя говорить про повагу до Ради Безпеки, це так смішно, якщо не сказати шалено. Я впевнений, що відеокліп із цим потоком аудіоспаму стане вірусним в інтернеті, - зазначив Кислиця.

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