Лікарня.

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У Південній Кореї вперше за 10 років зафіксували випадок холери. Медики закликають населення дотримуватися заходів безпеки, вживати лише безпечну воду та ретельно мити продукти харчування.

Про це повідомило Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань, пише AP.

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Зазначається, що інфекцію виявили у людини, яка на початку листопада звернулася до відділення невідкладної допомоги лікарні в портовому місті Чханвон, що на південному сході країни. Пацієнт мав симптоми блювання та діареї. Лабораторні аналізи підтвердили холеру.

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За даними медиків, хворий уже одужав і 17 листопада, його виписали з лікарні. Водночас протягом останніх двох місяців він не виїжджав за кордон.

Наразі фахівці намагаються встановити джерело зараження та з'ясувати, з ким контактував інфікований.

Медики наголошують, що перший випадок холери в Південній Кореї за останні десять років. 2016-го було виявлено три випадки захворювання, які, ймовірно, були пов'язані зі споживанням заражених морепродуктів. Значніший спалах холери в країні стався 2001 року — тоді захворіли щонайменше 162 людини.

Чим небезпечна холера

Медики попереджають, що холера поширюється переважно через забруднену воду і їжу. Крім того, Інфікуватися можна під час контакту з випорожненнями або блювотними масами хворої людини.

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Найпоширенішим симптомом захворювання є діарея. У тяжких випадках холера може спричинити сильне зневоднення організму та шоковий стан. Якщо вчасно не розпочати лікування, хвороба може призвести до смерті.

Як повідомлялось, у США смертельний вірус забирає все більше життів. Загальна кількість смертей від кору цього року зросла до десяти. За даними американських служб охорони здоров’я, кількість випадків зараження по всій країні перевищила 5400. До прикладу, у 2000–2024 роках середня річна кількість випадків кору у Штатах становила 180.

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