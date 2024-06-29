Небезпечна культурна пам'ятка: історичну будівлю терміново закрили для відвідувачів, яка причина

Золоту залу ратуші Аугсбурга у Німеччині закрили для відвідувачів через виявлення азбесту.

Про це пише BILD.

Видання зазначає, що ратуша Аугсбурга, збудована на початку XVII століття, є однією з найважливіших пам'яток пізнього Відродження у Німеччині. Свого часу у її золотій залі засідав рейхстаг Священної Римської імперії німецької нації.

Ратуша була зруйнована 1944 року, а відновили її лише через 52 роки – у 1996-му. І от з'ясувалося, що у складі матеріалів, які використали для стелі, присутній азбест.

У матеріалах стелі золотої зали виявили токсичний азбест

У XX столітті азбест широко використовували для будівництва як вогнетривкий мінерал. Його додавали у теплоізоляцію, труби, шифер та штукатурку. Однак наприкінці минулого століття було встановлено, що азбест вкрай шкідливий для здоров'я і викликає рак легенів.

Через наявність високотоксичного азбесту 2008 року в середмісті Берліна повністю знесли побудований за часів НДР Палац республіки.

На щастя, ратушу Аугсбурга повністю руйнувати не доведеться. Але історичну золоту залу знову реконструюють. Очікується, що роботи триватимуть до весни 2026 року.

Нагадаємо, Україна посідає перше місце у світі за кількістю відходів від руйнувань. Щоб не потонути у будівельних завалах, у нас уже зараз запустили пілотні проєкти з утилізації та переробки будівельних відходів, які можуть стати матеріалом для відбудови України.

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