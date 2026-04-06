Небезпечна отрута замість подарунків: на Великдень у Німеччині знайшли рідкісний ізотоп
Замість шоколадних яєць на Великдень знайшли отруту. Як вона потрапила до саду, де могли бавитися діти?
Учора, 5 квітня, відзначали Великдень християни західного обряду. За традиціями, в цей день для дітей у саду ховають шоколадні яйця. Під час такої великодньої активності в Німеччині знайшли смертельно небезпечну «радіоактивну отруту». Його часто використовує Росія для ліквідації тих, хто більше не лояльний режимові.
Усе відбулося неподалік міста Штутгарт. У саду одного з житлових будинків двоє чоловіків знайшли пляшку з написом «Полоній-210». Про обставини дивної знахідки розповіли The Sun.
Замість великодніх подарунків знайшли отруту: випадок у Штутгарті
Під час великоднього полювання на шоколадні яйця та подарунки двоє чоловіків знайшли ізотоп Полоній-210, саме так було написано на пляшці, що лежала у саду одного з будинків.
Люди, яким трапилася така знахідка, відразу викликали поліцію. У місто Файгінген-ан-дер-Енц, неподалік Штутгарта, відразу приїхали 138 працівників екстрених служб та 41 машина різного виду допомоги. На місце подій також прибув загін радіаційного захисту.
Чоловіки показали знахідку — білу пластикову пляшку з червоною кришкою. Представник пожежної служби підтвердив, що на пляшці не просто «видряпаний» напис, все вказано офіційно та чітко. Аналізи вмісту пляшки ще не провели, однак флакон з отрутою вважається справжнім.
Експерти оцінили кількість рідини у 200 грамів, що відповідає факту, за яким Полоній-210 — важка та щільна речовина.
Саме ця отрута стала причиною смерті колишнього російського шпигуна Олександра Литвиненка. Вважається, що його отруїли за критику дій Кремля.
Для ліквідації Полоній-210 використовують саме тому, що після його потрапляння в організм, ізотоп вкрай важко знайти. Все випромінювання залишається в організмі після контакту з отрутою.
Смертельною для людини є доза всього в кілька міліграмів. В організм Полоній-210 може потрапити через підсипаний порошок чи рідину. Це один з небагатьох видів отрути, який не заражує вбивцю.
Шкідливе випромінювання не просочується крізь скло.
Міністерство довкілля Німеччини проведе розслідування вмісту пляшки та того, як вона потрапила до місця подій.
На щастя, у Файгінген-ан-дер-Енці обійшлося без загиблих та постраждалих.
Що таке полоній-210
Полоній-210 — це високорадіоактивний, рідкоземельний метал, який є смертельно небезпечним у випадку потрапляння в людський організм. Цей метал випромінює альфа-частинки. Полоній-210 має період напіврозпаду приблизно 138 днів.
Цей метал використовують як джерело енергії у космосі. Також відомі випадки використання полонію як отрути.
Відкрили метал у 1898 році Марія та П’єр Кюрі.
Полоній-210 вважається сильним забруднювачем довкілля. Він особливо вражає морепродукти та тютюн. Радіоактивність метала завдає серйозної шкоди людині.
Чи має популярна російська отрута зв’язок з подією у Німеччині на Великдень — наразі невідомо. Однак однією зі схожих отрут було вбито російського опозиціонера Навального. Для цього використали отруту еквадорської жаби-дереволаза.