Небезпечна стратегія: як Путін хоче виграти від війни Ізраїлю і ХАМАС - Politico

Москва не намагається допомогти повернути мир в Сектор Гази, а лише прив'язати цю нову війну до його більш широкої боротьби проти США і Європи. Справжній рівень фактичної військової підтримки ХАМАСу з боку Росії важко визначити, але є кілька ознак, що вказують на це.

Про це пише видання Politico.

Журналісти видання зазначають, що від початку бойових дій між Ізраїлем та ХАМАСом, 7 жовтня пов’язані з Кремлем облікові записи Facebook збільшили свою кількість майже на 400%.

"Брехня, яку поширюють московські цифрові пропагандисти, тепер включає твердження про те, що ХАМАС використовує зброю НАТО для нападу на Ізраїль і що британські інструктори тренували терористів", - пише видання.

Це дозволяє Росії розпалювати розкол на Заході через цілеспрямовану діяльність у соціальних мережах, спрямовану на відокремлення тих, хто підтримує Ізраїль, від тих, хто підтримує Палестину.

"Насильство в реальному світі, особливо проти євреїв, різко зросло за останні сім тижнів, і антивоєнні протести поширилися від Лондона до Вашингтона. Натиск Росії в соціальних мережах на Близькому Сході також відволікає увагу громадськості від війни в Україні, яка зайшла в глухий кут після низки військових помилок, заколоту найманців "Вагнера" та тривалого контрнаступу з Києва", - продовжили журналісти.

Наприкінці жовтня російський уряд приймав лідерів ХАМАС у Москві — очевидно, коли він намагався зіграти посередницьку роль у звільненні ізраїльських заручників.

"Росія та ХАМАС мають спільного союзника в Ірані, і сам Путін попередив, що військові дії Ізраїлю в Газі можуть вийти за межі регіону", - підсумувало видання.

Нагадаємо:

13 жовтня Росія представила в Раді Безпеки ООН проєкт резолюції, який закликає до негайного припинення вогню і засуджує всі акти тероризму, але не згадує ХАМАС. Посол Росії в ООН виступив з промовою, в якій звинуватив США у "війні, що насувається" на Близькому Сході і засудив ізраїльські напади на палестинське цивільне населення.

А лідер ліберального крила ізраїльської правлячої партії "Лікуд" Амір Вейтман звинуватив Росію у підтримці терористів ХАМАСу.

"Ми закінчимо цю війну, вигравши її, тому що ми сильніші, і після цього Росія за все заплатить, повірте мені, Росія заплатить за все — Росія підтримує ворогів Ізраїлю", — сказав він.

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАС про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази в обмін на звільнення заручників.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з ХАМАС коротким перепочинком, після якого інтенсивні бої поновляться. Вони триватимуть щонайменше ще два місяці. Міністр вважає, що продовжувати бої необхідно, щоб звільнити заручників — ХАМАС без тиску всіх не відпустить.

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